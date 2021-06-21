Роскосмос опубликовал снимки затопленной Ялты со спутника

Ливень, который обрушился на Крымский полуостров, привел к затоплениям на юге и востоке Крыма: сильнее всего пострадали Керчь, по улицам которой можно было передвигаться только на лодках. В Ялте из-за сильнейшего за последний век дождя сейчас полностью парализовано движение транспорта , а улицы превратились в реки. В городе нарушена подача воды, газа и электроэнергии.

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