Роскосмос опубликовал снимки затопленной Ялты со спутника
На город в Крыму обрушился сильный ливень, который уже называют самым крупным за последние 100 лет.
© Фото: Роскосмос
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Роскосмос опубликовал снимки затопленной Ялты со спутника
На город в Крыму обрушился сильный ливень, который уже называют самым крупным за последние 100 лет.
© Фото: Роскосмос
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