В стране и мире «Ущерб колоссальный»: власти Ялты оценили урон от мощного циклона Иван Линдеманн Из-за мощного черноморского циклона пострадали множество населенных пунктов, сильнее всего – Керчь и Ялта © Фото: МЧС России, РИА Новости Читайте нас на: В администрации Ялты оценили ущерб от подтоплений, которые принес мощный циклон. Глава администрации города Янина Павленко назвала его «колоссальным». «Ущерб городу нанесен колоссальный… Ситуация сложная - полностью наладить электричество Большой Ялты и водоснабжение можно будет только завтра», - написала Павленко на своей странице в Facebook. Ранее стало известно, что в Крыму режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильнейших ливней и подтоплений ввели помимо Ялты и Керчи еще в двух муниципалитетах - в Феодосии и Кировском районе. Из-за мощного черноморского циклона пострадали множество населенных пунктов, сильнее всего – Керчь и Ялта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика