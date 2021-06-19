Жестокая стихия: кадры разрушительного наводнения в Ялте с коптера

В Сети появились кадры масштабного потопа в Ялте с квадрокоптера. Видеозапись опубликовал на своем YouTube-канале пользователь Ignat Metlev.

В ролике можно увидеть, как выглядит стихийное бедствие с высоты птичьего полета. Море окрасилось в коричневый цвет, под воду в городе ушли целые улицы.

В ночь на 18 июня в Ялте выпало три месячные нормы осадков. Из-за этого реки вышли из берегов, а с гор к жилым домам устремились селевые потоки. Наводнение признано крупнейшим за последние сто лет.

Из-за разгула стихии в Ялте наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. Въезд в город был временно закрыт, однако сейчас уже осуществляется без ограничений. Известно об одном погибшем и восьми пострадавших.

Чрезвычайный режим на Крымском полуострове, помимо Ялты, действует в Керчи, Феодосии и Кировском районе. Везде причиной стали обильные осадки. Затоплены сотни зданий, жилых домов и автомобилей.