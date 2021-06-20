Число пострадавших в результате подтопления в Ялте увеличилось до 43 человек

В результате подтопления в Ялте пострадали 43 человек, шесть из них госпитализированы. Об этом сообщили в региональном министерстве внутренней политики, информации и связи.

Также известно, что при потопе погиб один человек, еще двое пропали без вести.

Сильные дожди начались в Крыму в ночь на четверг. В результате подтопления в регионе был объявлен режим ЧС. Под водой оказались Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар пришелся на Ялту, где подтоплены 13 отелей.

Ликвидировать последствия стихии помогают военнослужащие Черноморского флота. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.