Число пострадавших в результате подтопления в Ялте увеличилось до 43 человек
В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.
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В результате подтопления в Ялте пострадали 43 человек, шесть из них госпитализированы. Об этом сообщили в региональном министерстве внутренней политики, информации и связи.
Также известно, что при потопе погиб один человек, еще двое пропали без вести.
Сильные дожди начались в Крыму в ночь на четверг. В результате подтопления в регионе был объявлен режим ЧС. Под водой оказались Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар пришелся на Ялту, где подтоплены 13 отелей.
Ликвидировать последствия стихии помогают военнослужащие Черноморского флота. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.