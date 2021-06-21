Специалист объяснил, можно ли охладить помещение без кондиционера

Эффективно охладить помещение без кондиционера во время жаркой погоды невозможно. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал технический директор климатической компании Дмитрий Воловенко. Специалист уточнил, что единственным способом сделать пребывание в помещении при высоких температурах воздуха чуть более комфортным - это вентилятор.

«Если в помещении нет современного кондиционера, то есть стенного, либо канального, либо кассетного типа, то эффективных способов охлаждения не существует. Можно по-прежнему использовать простой вентилятор, который будет создавать эффект бриза, что поможет легче переносить жару тогда, когда в помещении нет кондиционера», - указал специалист.

В свою очередь терапевт Людмила Лапа поделилась простым, но действенным способом охладить помещение без кондиционера. По мнению врача, можно занавесить влажной хлопчатобумажной простыней открытое окно, после чего в комнату будет проникать прохладный ветер.

«Берешь белую хлопчатобумажную простынь, опускаешь в ванну, чуть отжимаешь и вешаешь на окошко, закрываешь солнышко и открываешь окошко, и ветерок прохладный к тебе приходит всегда. Это самое лучшее, что может быть в домашних условиях. Высохла простынь, намочил еще раз и опять повесил, главное, хорошо приделать крючки», -отметила доктор.

При этом терапевт призвала ни в коем случае не пить ледяную воду из холодильника, отдавая предпочтение горячему чаю.

Ранее синоптики предупредили о нарастании жары в центре Европейской России. В соответствии с прогнозами к четвергу текущей недели температура воздуха в регионе будет достигать 36 градусов, после чего пойдет на спад.

Из-за погодных условий Роспотребнадзор рекомендовал сокращать время работы в помещении, если температура в рабочем пространстве становится слишком высокой.