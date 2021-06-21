Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роспотребнадзоре рекомендовали сокращать рабочий день из-за жары

Анна Берестовая
01:35 21.06.2021
Роспотребнадзор рекомендовал сокращать время работы при жаркой температуре в помещении.
В Роспотребнадзоре рекомендовали сокращать рабочий день из-за жары
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать трудовой день в случае, если температура в рабочем пространстве становится слишком высокой. При преодолении отметки в 28,5 градуса предлагается работать на час меньше, в случае превышения порога в 29 градусов - на два часа, а при 30,5 - на четыре.

Также в ведомстве обозначили, что при жаре в 32,5 градуса и выше на улице можно работать только 20 минут подряд, после которых должен следовать десятиминутный перерыв в охлажденном помещении. В целом же, находится на улице работникам в обычной одежде в этом случае можно лишь полтора-два часа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Трудиться в такую погоду разрешили лишь людям от 25 до 40 лет, желательно с выдачей специальных напитков, спасающих от обезвоживания. Кроме того в ведомстве подчеркнули, что при возможности работы при жаре в 32,5 лучше избежать, так как она является опасной.

Ранее синоптики предупредили москвичей о наступлении супержарких дней. Аномальное тепло, как предполагается, продержится около недели, во время которой столбики термометра будут подниматься вплоть до 35-градусной отметки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:35 В стране и мире
Путин встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги их работы за пять лет
21:12 В стране и мире
«Не тот сигнал, которого все ждали»: посол Антонов оценил анонс новых санкций США
19:31 В стране и мире
статья
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
19:13 В стране и мире
Посол России Анатолий Антонов вернулся в США
20:46 В стране и мире
Число пострадавших в результате подтопления в Ялте увеличилось до 43 человек
Популярное
Видео
В Нижнем Новгороде заметили древнерусскую ладью «Змей Горыныч»
Видео
«Извиняйся на коленях»: полиция проверяет случай унижения ребенка женщиной в Красноярске
Ученые перечислили признаки «алкогольного Альцгеймера»
Видео
Пловец из ГДР: новосибирский тренер рассказал о юношестве лидера Rammstein
Сборная России по футболу опубликовала видео в поддержку певицы МакSим
Видео
Клуб Gazgolder могут закрыть из-за антиковидных нарушений
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.