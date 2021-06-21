В Роспотребнадзоре рекомендовали сокращать рабочий день из-за жары

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать трудовой день в случае, если температура в рабочем пространстве становится слишком высокой. При преодолении отметки в 28,5 градуса предлагается работать на час меньше, в случае превышения порога в 29 градусов - на два часа, а при 30,5 - на четыре.

Также в ведомстве обозначили, что при жаре в 32,5 градуса и выше на улице можно работать только 20 минут подряд, после которых должен следовать десятиминутный перерыв в охлажденном помещении. В целом же, находится на улице работникам в обычной одежде в этом случае можно лишь полтора-два часа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Трудиться в такую погоду разрешили лишь людям от 25 до 40 лет, желательно с выдачей специальных напитков, спасающих от обезвоживания. Кроме того в ведомстве подчеркнули, что при возможности работы при жаре в 32,5 лучше избежать, так как она является опасной.

Ранее синоптики предупредили москвичей о наступлении супержарких дней. Аномальное тепло, как предполагается, продержится около недели, во время которой столбики термометра будут подниматься вплоть до 35-градусной отметки.