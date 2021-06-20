Врач рассказала, помогает ли горячий чай лучше переносить жару

Распространено мнение, что очень горячий чай помогает организму легче переносить жаркую погоду. Так ли это действительно - в беседе со «Звездой» рассказала диетолог Анна Белоусова.

«Чай должен немножечко остыть. Он не должен обжигать ротовую полость. Потому что если он горячий, он позволит раскрыться кожным порам, больше потеть. Мы охлаждаемся, и дальше вся физиология. Мы больше потеем, больше теряем тепла», - сказала она.

Также врач предупредила, что, если пить большими кружками горячий пить, можно повредить своему здоровью. Если употреблять этот напиток медленно, то резкого потоотделения не будет - оно будет медленное, «бережное», добавила специалист.

Ранее синоптики пообещали москвичам неделю супержаркой погоды. По их прогнозам, на столицу движется волна аномального тепла. Уже в ближайшие дни воздух может прогреться до 35 градусов выше ноля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.