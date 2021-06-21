«Как в пустыне»: в Гидрометцентре предупредили о нарастании жары

К четвергу текущей недели температура воздуха в центре Европейской России будет достигать 36 градусов, после чего слегка спадет. В северо-западной части Европейской России аномальная жара задержится минимум до среды. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что до середины недели в связи с отсутствием облаков тепло будет постоянно нарастать. По словам ученого, такая погодная динамика обычно наблюдается в пустынях.

«Сейчас у нас, как в пустыне», - цитирует специалиста РИА Новости.

Вильфанд обозначил, что антициклон, ответственный за жару на некоторых территориях страны, переместиться к концу недели. Из-за этого температура в центральной России спадет, однако поначалу останется жаркой - около 29-34 градусов.

Ранее сообщалось, что 20 июня в Москве может открыть серию температурных максимумов. В начале недели почти любой день может «грозить» установлением нового жаркого рекорда.