Собянин сравнил заболеваемость уханьским и индийским штаммами COVID-19 в Москве

Уханьского варианта вируса среди вновь заболевших COVID-19 в Москве уже практически нет, а случаи повторного заражения связаны с индийским штаммом. Такое заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с уханьским», - сказал градоначальник в эфире «Россия 1».

Мэр при этом подчеркнул, что в Москве врачи фиксируют повторные случаи заболевания COVID-19, а также случаи инфицирования после вакцинации.

Ранее Собянин предупредил, что «история с коронавирусом» в Москве повторяется, однако в этот раз с более серьезными последствиями. Глава города также отметил, что среди москвичей уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в последнее время резко снизился - с 60% до 25%.