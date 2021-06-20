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Собянин сравнил заболеваемость уханьским и индийским штаммами COVID-19 в Москве

Роман Захаров
09:23 20.06.2021
По словам мэра, в Москве медики фиксируют повторные случаи заболевания коронавирусом, а также случаи инфицирования после вакцинации.
Собянин сравнил заболеваемость уханьским и индийским штаммами COVID-19 в Москве
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уханьского варианта вируса среди вновь заболевших COVID-19 в Москве уже практически нет, а случаи повторного заражения связаны с индийским штаммом. Такое заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с уханьским», - сказал градоначальник в эфире «Россия 1».

Мэр при этом подчеркнул, что в Москве врачи фиксируют повторные случаи заболевания COVID-19, а также случаи инфицирования после вакцинации.

Ранее Собянин предупредил, что «история с коронавирусом» в Москве повторяется, однако в этот раз с более серьезными последствиями. Глава города также отметил, что среди москвичей уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в последнее время резко снизился  - с 60% до 25%.

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