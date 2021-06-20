Собянин сообщил о случаях повторного заболевания COVID-19 в Москве

В Москве врачи фиксируют повторные случаи заболевания COVID-19, а также случаи инфицирования после вакцинации. Такое заявление сделал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Мы видим повторные заболевания (коронавирусом - прим. ред.), видим заболевания у тех, кто сделал прививку», - сказал он в эфире «Россия-1».

Ранее градоначальник сообщил, что среди москвичей уровень популяционного иммунитета к COVID-19 резко снизился в последнее время - с 60% до 25%.

Комментируя эпидемиологическую ситуацию, Собянин заявил, что «история с коронавирусом» в Москве повторяется, однако в этот раз с более серьезными последствиями. Мэр добавил, что в городе стремительно распространяется индийский штамм COVID-19, на его долю приходится 89,3% случаев инфицирования.