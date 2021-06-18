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Собянин заявил о падении до 25% уровня популяционного иммунитета к коронавирусу

Светлана Иванова
15:55 18.06.2021
Для расчета доли горожан с реальной сопротивляемостью к коронавирусу стоит брать во внимание только людей с очень высокими антителами, уточнил мэр Москвы.
Собянин заявил о падении до 25% уровня популяционного иммунитета к коронавирусу
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В Москве почти в два раза сократился популяционный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, теперь этот показатель вместо 60% находится на уровне 25%.

«У нас популяционный иммунитет так называемый, который имеет защиту от вируса, был на уровне 60% - это и переболевшие, и тяжело и бессимптомно, но все равно переболевшие, и те, которые поставили вакцину - уже сегодня 1,5 млн [человек]», - пояснил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что сокращение популяционного иммунитета обуславливается тем фактором, что для расчета доли горожан с реальной сопротивляемостью к коронавирусу стоит брать во внимание только людей с очень высокими антителами.

«Иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела - только те, и их гораздо меньше», - подчеркнул Собянин.

 Именно этим обуславливается такой взрывной рост заболеваемости и высокая частота госпитализаций, считает градоначальник.

Комментируя эпидемиологическую ситуацию, мэр заявил, что «история» с коронавирусом в Москве повторяется, однако в этот раз с более серьезными последствиями. Собянин добавил, что в городе стремительно распространяется индийский штамм COVID-19, на его долю приходится 89,3% случаев инфицирования.

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