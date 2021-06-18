Собянин заявил, что Москва начинает заново проходить «историю» с COVID-19

В Москве повторяется «история» с коронавирусом, однако в этот раз с более серьезными последствиями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю, причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций... Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом и еле-еле успеваем», - сказал градоначальник в эфире Первого канала.

Кроме того, Собянин рассказал о стремительном распространении в столице индийского штамма COVID-19.

«Последние данные, которые мы получили, 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным... это индийский штамм», — сообщил он.

По информации оперштаба, за сутки в столице было выявлено 9 056 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие 24 часа 3 784 человека смогли победить болезнь, скончались - 78.