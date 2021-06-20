США пообещали новые санкции против «Северного потока - 2»

Власти США продолжат вводить новые санкции против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток - 2». Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока 2". Он это делал и продолжит делать», – рассказал он в эфире CNN.

Ранее в СМИ сообщали, что Джо Байден отказался вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, строящей «Северный поток - 2», и ее главы Маттиаса Варнига. Издание со ссылкой на собственные источники подчеркнуло, что в этом вопросе позиция хозяина Белого дома разошлась с мнением ближайшего окружения. Согласно сведениям источника, решение Байдена отказаться от санкций против «Северного потока - 2» вызвало волну негодования в конгрессе, причем как среди республиканцев, так и среди демократов.

По состоянию на начало июня строительство морской части первой нитки российского газопровода «Северный поток - 2» официально завершено. Согласно прогнозам заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, газопровод будет достроен до конца года, затем его планируется ввести в эксплуатацию.