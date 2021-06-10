Завершено строительство морской части первой нитки «Северного потока -2»

Строительство морской части первой нитки российского газопровода «Северный поток -2 « официально завершено. В пятницу, 11 июня, начнется заполнение труб газом - процесс может занять несколько месяцев. Об этом сообщает оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Морская часть первой нитки «Северного потока ‑ 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», - говорится в сообщении на сайте оператора.

Также отмечается, что работа над морской частью второй нитки продолжается. Подчеркивается, что все работы выполняются в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что строительство газопровода будет окончено до конца года. После этого его планируется ввести в эксплуатацию.