СМИ: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2

Американский президент Джо Байден отказался вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, строящей «Северный поток - 2», и ее главы Маттиаса Варнига. Об этом стало известно Washington Post. Издание со ссылкой на собственные источники подчеркнуло, что в этом вопросе позиция хозяина Белого дома разошлась с мнением ближайшего окружения.

В частности, госдепартамент США в лице госсекретаря Энтони Блинкен, его заместителя Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд настаивали на введении ограничительных мер, целью которых являлась блокировка проекта. Причем госдепартамент США призывал не делать исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора.

«Байден не согласился, утверждая, что этот шаг приведет к обострению отношений с Германией, ключевым союзником, который рассматривает попытки заблокировать трубопровод как нарушение своего суверенитета. Поскольку трубопровод был завершен более чем на 90 процентов, чиновники Белого дома рассматривали этот проект как свершившийся факт, который не стоит того, чтобы подвергать опасности отношения между США и Германией», - говорится в материале.

Согласно сведением источника, решение Байдена отказаться от санкций против «Северного потока-2» вызвало волну негодования в Конгрессе, причем, как среди республиканцев, так и среди демократов.

По состоянию на начало июня, строительство морской части первой нитки российского газопровода «Северный поток -2» официально завершено. Согласно прогнозам заместителя председателя правительства РФ Александра Новак, газопровод будет достроен до конца года, затем его планируется ввести в эксплуатацию.