Диетолог рассказал о разрушительном влиянии алкоголя на сердце в жару

В жару следует полностью отказаться от употребления алкогольных напитков, так как они усиливают риск возникновения инфаркта. С таким предостережением накануне аномально жаркой недели к россиянам обратился диетолог Михаил Гинзбург.

«Это гораздо опаснее, чем не в жару. Потому что алкогольные напитки на организм действуют токсически. Механизм этого действия выражается в повышении артериального давления, учащении пульса, нарушении питания миокарда. Все эти факторы в целом влияют на сердце крайне отрицательно. Мы его подстегнули, оно чаще забилось, но мы ограничили его питание», - рассказал Гинзбург.

В жару вредное воздействие алкоголя многократно усиливается. Находящийся в стрессе организм получает колоссальный удар. В числе первых снова страдает сердце.

«Возникает учащенное сердцебиение, повышается риск тромбоза, а мы берем и соединяем эти два фактора. В жару надо однозначно воздерживаться от алкоголя, особенно если есть заболевания сердца и склонность к возрастным недугам», - добавил эксперт.

В жару лучше пить морсы, компоты, соки и негазированную воду. Горячительные напитки только спровоцируют жажду, предупредили ранее наркологи.

Употребление алкоголя способно вызвать обезвоживание, что не полезно для организма в жару, потому что он итак усиленно отдает влагу. В ослабленном состоянии ему сложнее переработать большое количество спиртного, а потому симптомы интоксикации - сухость во рту, головная боль, тошнота - могут оказаться тяжелее и на их устранение потребуется больше времени.