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Синоптики предупредили о наступлении опасной волны аномального тепла

Ян Брацкий
08:41 20.06.2021
Уже во вторник температура в столичном регионе может составить 33-35 градусов выше ноля.
Синоптики предупредили о наступлении опасной волны аномального тепла
© Фото: Sabine BroseSorge globallookpress
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Синоптики пообещали москвичам неделю супержаркой погоды. По их прогнозам, на столицу движется волна аномального тепла. Уже в ближайшие дни воздух может прогреться до 35 градусов выше ноля, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода будет супержаркая, эта жара будет длительной. До конца недели следующей не видно никаких поводов для ослабления жары. В воскресенье прогнозируется 30-32 градуса, в понедельник - 31-33 градуса, а во вторник - уже 33-35 градусов, и вот до субботы температурный фон будет в диапазоне 29-35 градусов. Очень высокая температура, это опасно, волна тепла», - заключил он в беседе с ТАСС.

Температурные показатели будут близки не просто к рекордным, а к аномальным значениям, добавил метеоролог. Поэтому Гидрометцентр ранее объявил «оранжевый» - предпоследний уровень погодной опасности. Он означает, что имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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