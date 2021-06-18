«Запад-2021» и военные финансы: как прошел визит делегации МО РФ в Минск

Протокольная часть этого визита замминистра обороны России в Белоруссию получилась максимально неформальной, что неудивительно, учитывая высокий доверительный уровень контактов военнослужащих Союзного государства.

До начала рабочих переговоров Шевцова по поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу вручила Хренину российскую награду - медаль «За укрепление боевого содружества». Вместе с медалью она передала белорусскому министру и сувенирную винтовку Мосина – уменьшенную копию, но способную стрелять малокалиберными патронами.

«Мы всегда с удовольствием приезжаем к вам как к родным, у нас действительно братские отношения, мы очень благодарны таким искренним встречам. Видно, что нас тут любят, искренне встречают - как добрых друзей, и вам за это большое спасибо», - сказала Шевцова.

Дружеский характер контактов российского и белорусского военных ведомств сегодня позволяет говорить не только об учениях и широком военно-техническом сотрудничестве. Внимание уделяют и тому, что не часто фигурирует в военной повестке. Вот и в этот раз визит Татьяны Шевцовой связан с армейским бюджетом. Военной финансовой службе Белоруссии исполняется ровно 100 лет.

Первая военная финансовая служба появилась в Красной армии еще в 1918 году, позже одно из управлений открыли в Минске. С начала войны расходы на оборонку увеличились, и военное руководство страны отчетливо осознавало, что армии нужны свои военные финансисты. Сейчас в этой сфере служат сотни высококлассных специалистов.

Министерство обороны России предложило военному ведомству Белоруссии внедрить отработанную в нашей стране систему контроля за расходованием средств на оборону. В белорусском оборонном ведомстве могли бы присмотреться к схемам финансового контроля, которые в российской армии успешно применяют уже больше пяти лет - так, например, российская система блокирует возможность нецелевого использования бюджета, и в ней есть возможность отслеживать каждый бюджетный рубль, выделенный на гособоронзаказ.

В ходе визита в Минск замминистра обороны России предложила белорусскому военному ведомству не только использовать опыт российской системы и даже провести совместную обкатку механизма. Как рассказала сегодня Татьяна Шевцова, в сентябре Москва и Минск впервые отработают совместную систему финансирования Вооруженных сил в военное время. Сделают это прямо в рамках учений «Запад-2021».