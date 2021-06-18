Минобороны РФ предложило военному ведомству Белоруссии систему контроля за расходами на оборону

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова встретилась с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в ходе рабочей поездки в Минск, сообщает Минобороны России. Они обсудили основные направления деятельности, а также обозначили перспективы сотрудничества.

Министерство обороны РФ предложило военному ведомству Белоруссии внедрить отработанную в России систему контроля за расходованием средств на оборону. По словам Шевцовой, в России данная система действует с 2015 года.

Ключевым элементом системы является Единая информационная система гособоронзаказа. Так, каждый государственный контракт получает уникальный идентификатор и открывается специальной счет. Для счета указывается специальный режим работы, который позволяет ограничивать направления расходования средств.