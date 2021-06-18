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МО РФ вручило медаль главе военного ведомства Белоруссии

Андрей Аркадьев
15:45 18.06.2021
Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова совершила в пятницу рабочую поездку в Минск, где провела встречу с министром обороны Белоруссии.
МО РФ вручило медаль главе военного ведомства Белоруссии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова по поручению главы российского военного ведомства Сергея Шойгу вручила медаль «За укрепление боевого содружества» министру обороны Белоруссии Виктору Хренину. Об этом сообщает Минобороны России.

Также Шевцова передала министру сувенирную винтовку Мосина, уменьшенную, но способную стрелять малокалиберными патронами.

Кроме того, отметили в ведомстве, на встрече за большой личный вклад в развитие военного сотрудничества между двумя странами получил награду помощник министра обороны Белоруссии по вопросам военной экономики и финансам – начальник главного финансово-экономической управления МО Белоруссии.

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