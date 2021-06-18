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Замминистра обороны Шевцова: на «Западе-2021» отработают систему финансов военного времени

Тимур Шерзад
15:41 18.06.2021
Эти учения пройдут в России и Белоруссии с 10 по 16 сентября текущего года. Их цель - проверить Вооруженные силы двух стран к защите Союзного государства. 
Замминистра обороны Шевцова: на «Западе-2021» отработают систему финансов военного времени
© Фото: Минобороны России
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Учения «Запад-2021» станут мероприятием, в ходе которого также будет отработана система финансирования Вооруженных сил военного времени. Об этом заявила замминистра обороны Татьяна Шевцова. 

«В ходе совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут на территории двух стран в сентябре, будет впервые отработана система финансирования Вооруженных сил РФ в военное время», – сообщила она в ходе рабочей поездки в Белоруссию.

Швецова добавила, что характер современных войн отличается от прошлого опыта - в нем сочетаются геополитическая, информационная и гибридная компоненты. Поэтому Генштаб ВС РФ, Минфин, Национальный центр управления обороной, Федеральное казначейство и Банк России разработали документы по особенностям финансового обеспечения Вооруженных сил в военное время. 

«В результате была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск (сил) в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время финансовым органам обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск (сил) в различных условиях обстановки, в том числе в условиях отсутствия устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении, с использованием исключительно национальной платежной системы», - подчеркнула Шевцова.

Она сказала, что в полном масштабе эта система впервые будет опробована в рамках стратегических учений «Запад».

Эти учения пройдут в России и Белоруссии с 10 по 16 сентября текущего года. Их цель - проверить Вооруженные силы двух стран к защите Союзного государства. 

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