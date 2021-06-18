В Роспотребнадзоре разъяснили вопрос об обязательной вакцинации в регионах

Обязательная вакцинация от COVID-19 граждан из групп риска при необходимости будет вводиться в регионах России. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Этим инструментом, при необходимости, мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах», - рассказала она в ходе заседания ЦИК.

Аналогичное решение о вакцинации от коронавируса некоторых групп работников приняли Московская область, Кузбасс и Сахалин.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников. Обязательную вакцинацию должны пройти работники сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

В Кремле, в свою очередь, разъяснили суть обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это вполне оправданная мера, учитывая скачкообразное распространение COVID-19. При этом представитель Кремля уточнил, что речь о тотальной прививочной кампании, которая охватит всех граждан без исключения, не идет.