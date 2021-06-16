Глава Роспотребнадзора Москвы обязала работодателей провести вакцинацию 60% сотрудников
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Глава Роспотребнадзора Москвы обязала работодателей провести вакцинацию 60% сотрудников
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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