В Кремле разъяснили суть обязательной вакцинации отдельных категорий граждан

Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - вполне оправданная мера, учитывая скачкообразное распространение коронавируса. Таким мнением с журналистами поделился пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля уточнил, что речь о тотальной прививочной кампании, которая охватит всех граждан без исключения, не идет.

«Речь не идет о тотальной обязательной вакцинации. Речь идет об инструкциях главного санитарного врача в регионе и о решении, которое на основании этой инструкции принимает глава региона. В рамках тех особых полномочий, которыми он располагает. И Собянин, и Воробьев и другие несколько губернаторов исходят в первую очередь из той ситуации, которая складывается скачкообразным распространением коронавируса. Они используют особые полномочия. Это не тотальная вакцинация населения. Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики. С учетом того, как идет волна инфекции это вполне оправдано», - заявил Песков.

До этого власти Москвы приняли решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, к которым относятся занятые в торговле, общепите, ЖКХ, транспорте, образовании и здравоохранении. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Эксперты полагают, что если вакцинировать даже две трети из вышеперечисленных категорий, то это может помочь исправить ситуацию с вирусом. Ранее глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева поставила руководителям столичных организаций задачу привить до 15 августа 60% сотрудников. Аналогичное решение приняли власти Московской области.