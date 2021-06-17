На Сахалине вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых работников

На Сахалине объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Укол обязаны поставить работники сферы обслуживания, здравоохранения и образования. Соответствующий указ подписала руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова.

«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации», - приводит ее слова РИА Новости.

Помимо врачей и учителей обязательной вакцинации подлежат сотрудники ЖКХ, социальной защиты, торговли и энергетики, индустрии красоты и общепита, сотрудники МФЦ, транспортной сферы, музеев и библиотек. Иммунизация стартует уже в понедельник.

На Сахалине, как и во многих других российских регионах, сейчас отмечается рост числа инфицированных COVID-19. По мнению Фунтусовой, всему виной слабые темпы прививочной кампании и игнорирование населением профилактических мер.