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На Сахалине вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых работников

Ян Брацкий
07:55 17.06.2021
Ранее обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан объявили в Москве, Подмосковье и Кемеровской области.
На Сахалине вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых работников
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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На Сахалине объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции. Укол обязаны поставить работники сферы обслуживания, здравоохранения и образования. Соответствующий указ подписала руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова.

«Я выношу свое постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации», - приводит ее слова РИА Новости.

Помимо врачей и учителей обязательной вакцинации подлежат сотрудники ЖКХ, социальной защиты, торговли и энергетики, индустрии красоты и общепита, сотрудники МФЦ, транспортной сферы, музеев и библиотек. Иммунизация стартует уже в понедельник.

На Сахалине, как и во многих других российских регионах, сейчас отмечается рост числа инфицированных COVID-19. По мнению Фунтусовой, всему виной слабые темпы прививочной кампании и игнорирование населением профилактических мер.

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