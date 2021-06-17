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Событие планетарного масштаба: как мировые СМИ отреагировали на встречу Путина и Байдена

Павел Ремнев
09:48 17.06.2021
Швейцарская пресса уже сообщает, что Россия и США готовы вернуть дипломатов в Москву и Вашингтон.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня весь мир обсуждает и анализирует встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Большинство изданий и телеканалов сходятся на том, что это только начало диалога. Прорыва некто и не ждал, но, самое главное, появилось ощущение, что тон между мировыми державами смягчился.

Швейцарская пресса уже сообщает, что Россия и США готовы вернуть дипломатов в Москву и Вашингтон. Журналисты при этом подробно описывают сам саммит, вплоть до перемещения лидеров двух стран.

Наверное, сейчас в мире нет ни одного серьезного издания, где бы не вышел материал о состоявшемся мероприятии. Также многочисленные эксперты анализируют и делятся мнением о возможных последствиях российско-американского саммита.

Встреча Путина и Байдена прошла в Женеве в среду, 16 июня. Она состояла из нескольких раундов и длилась чуть менее пяти часов. После саммита его итоги подвели в Кремле и в Белом доме. 

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