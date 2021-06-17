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«Рациональный фундамент»: эксперт о перспективах отношений РФ и США

Ян Брацкий
08:20 17.06.2021
По оценкам мировых СМИ президенты России и США сумели найти точки соприкосновения и обсудить наиболее принципиальные вопросы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru
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Отношения Москвы и Вашингтона не станут лучше после саммита Россия-США в Женеве, но они могут стать более упорядоченными. Так считает директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. В беседе со «Звездой» он предположил, что неудачи прошлой администрации Белого дома были связаны с попытками смешать внутренние и внешние проблемы.

«В предыдущие годы, особенно в годы администрации Дональда Трампа, рациональный фундамент соперничества пропал. Это произошло в силу смешивания внутренних и внешних проблем. Я очень надеюсь, что отношения после саммита если не улучшатся, то станут упорядоченными, а это уже будет позитивный шаг», - отметил Лукьянов.

Сегодня крупнейшие мировые СМИ анализируют cаммит в Женеве. Большинство изданий и телеканалов сходятся на том, что это только начало диалога. Прорыва, как и ожидалось, не произошло, но тон заметно смягчился. Телеканал BBC подчеркивает, что Владимир Путин и Джо Байден остались довольны беседой, несмотря на то, что разногласия остаются.

Газета Wall Street Journal пишет, что лидеры обсудили острые вопросы и этот разговор может заложить основу для дальнейшего сотрудничества. То, что встреча завершилась большими надеждами, но действий пока мало, отмечает и New York Times.

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