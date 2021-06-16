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В Кремле дали оценку встрече Путина и Байдена

Иван Линдеманн
22:56 16.06.2021
Переговоры на историческом саммите в Женеве прошли в соответствии с ожиданиями российской стороны.
В Кремле дали оценку встрече Путина и Байдена
© Фото: kremlin.ru
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Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена на историческом саммите в Женеве прошли в соответствии с ожиданиями российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения», - цитирует Пескова РИА Новости.

Долгожданная встреча президентов России и США прошла в швейцарской Женеве 16 июня. Встреча состояла из нескольких раундов, включая в себя переговоры лидеров, а также беседы делегаций в расширенных составах.

Мероприятия продолжались чуть менее пяти часов. По итогам встречи Владимир Путин провел пресс-конференцию, как и его американский коллега Джо Байден.

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