В Кремле дали оценку встрече Путина и Байдена

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена на историческом саммите в Женеве прошли в соответствии с ожиданиями российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения», - цитирует Пескова РИА Новости.

Долгожданная встреча президентов России и США прошла в швейцарской Женеве 16 июня. Встреча состояла из нескольких раундов, включая в себя переговоры лидеров, а также беседы делегаций в расширенных составах.

Мероприятия продолжались чуть менее пяти часов. По итогам встречи Владимир Путин провел пресс-конференцию, как и его американский коллега Джо Байден.