Женевский эффект: как мир отреагировал на договоренности Путина и Байдена

Сегодня крупнейшие мировые СМИ анализируют cаммит в Женеве. Большинство изданий и телеканалов сходятся на том, что это только начало диалога. Прорыва, как и ожидалось, не произошло, но тон заметно смягчился. Телеканал BBC подчеркивает, что Владимир Путин и Джо Байден остались довольны беседой, несмотря на то, что разногласия остаются.

Газета Wall Street Journal пишет, что лидеры обсудили острые вопросы и этот разговор может заложить основу для дальнейшего сотрудничества. То, что встреча завершилась большими надеждами, но действий пока мало, отмечает и New York Times.

Что касается официальных итогов, то лидеры России и США приняли совместное заявление. В нем они подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Кроме того, президенты договорились о возвращении послов - российского в Вашингтон, американского - в Москву. Свои оценки саммита Путин и Байден дали на пресс-конференциях, которые прошли по отдельности - в разных местах и в разное время.

«Байден и Путин довольны переговорами в Женеве, но разногласия остаются», «Путин и Байден обсудили острые вопросы на первом саммите» - подобными заголовками пестрят многие зарубежные издания.

«Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден после завершения двусторонних переговоров в Женеве сделали совместное заявление по стратегической стабильности, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

То что от встречи двух лидеров на столь высоком уровне не стоило ждать прорывов, эксперты говорили задолго на начала беседы. Впрочем, большинство из них увидели в женевском саммите возможность начать выстраивать отношения между Москвой и Вашингтоном.

«Сам факт того, что это произошло, - огромное достижение. Байден направлял приглашение российскому президенту, Путин раздумывал, но потом принял его. И, бесспорно, установление диалога и дипломатии - огромное достижение за последние два года, когда диалог между Москвой и Вашингтоном практически оборвался», - считает британский профессор российской и европейской политики Кентского университета в городе Кентербери Ричард Саква.

От встречи двух лидеров победили все, считает эксперт. В течение стольких лет, начиная с 2014 года, все терпели исключительно поражения. Состоявшийся разговор замедлил скатывание в очень серьезную конфронтацию, если не в холодную войну.

«Саммит был очень позитивным, он показал, что администрация Джо Байдена и российское правительство могут иметь рабочие отношения, договариваясь о ключевых интересах и принципах. Конечно, это первый шаг, ничего конкретного не было подписано, как мы знаем. Вместе с тем это видится основой для того, чтобы поручить чиновникам двух стран работать над более конкретными предложениями в сфере стратегической стабильности, контроля над вооружениями, по вопросу заключенных. Это весьма позитивно. Скорее речь идет о прояснении намерений. Я думаю, что стороны получили представление о намерениях друг друга», - заключил доцент факультета международной службы Американского университета в Вашингтоне Кит Дарден в беседе с ТАСС.

Встреча двух президентов может стать переломным моментом в двусторонних отношениях. Это то, чего ждут по обе стороны океана, считает еще один эксперт.

«Судя по всему, встреча прошла так, как и ожидалось. Никаких прорывов, но и Путин, и Байден сосредоточились больше на положительных моментах, чем на отрицательных. Похоже, что их разговор носил конструктивный и дальновидный характер. Эта встреча способна стать переломным моментом в отношениях между США и Россией, когда будет остановлено их пике, и, возможно, послужит отправной точкой для улучшения связей», - надеется бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности СНБ США Чарльз Купчан.

Большие перемены начинаются с малого. В данном случае, с возвращения послов, считает профессор Одд Арне Вестад.

«Встреча прошла настолько хорошо, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. Обе стороны проявили уважение друг к другу, что само по себе знаменательно. Были также достигнуты незначительные улучшения, а именно возвращение послов на свои посты. Какой-либо прорыв будет возможен только после тщательных дипломатических приготовлений по таким вопросам, как кибербезопасность, Украина, ядерная проблематика», - сделал вывод профессор.

Что касается неполитических деталей саммита, то Байден преподнес в подарок Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку. Об этом сообщили в Белом доме. Владимир Путин, в свою очередь подарил коллеге письменный набор хохломы «Москва».