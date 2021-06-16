В Женеве завершились переговоры Путина и Байдена в расширенном составе

В Женеве на вилле Ла Гранж завершились переговоры в расширенном составе лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

«Двусторонняя встреча в расширенном составе завершилась в 17.05 по местному времени, - говорится в сообщении.

Впоследствии президент США Джо Байден покинул виллу.

Ранее закончилась первая часть переговоров, которая прошла в узком составе и продолжалась почти два часа.

Российско-американский саммит - это первая встреча на столь высоком уровне с 2018 года. Ранее планировалось, что президенты обсудят двусторонние отношения, борьбу с распространением COVID-19 и киберпреступностью, тему дипломатической собственности России в США, региональные конфликты и другие темы.