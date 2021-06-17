Рябков назвал важный итог саммита Путина и Байдена

Важным итогом встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стало подтверждение недопустимости ядерной войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана - это существенное достижение», - сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Он отметил, что у Москвы в последние годы возрастали сомнения «относительно готовности Вашингтона доктринально и концептуально придерживаться этой единственно возможной и здравой позиции». А потому, когда две страны вышли на «прямую, конкретную и понятную всем формулу, выработанную уже 35 с лишним лет назад», то появилось ощущение большей внутренней уверенности, пояснил Рябков. По его словам, только так могут вести себя в современном мире ответственные ядерные державы.

«Теперь мы имеем точку отсчета, point of reference. В большом политическом смысле, но и в сугубо практическом плане - это важный итог саммита», - добавил замглавы МИД.

Встреча президентов России и США прошла в Женеве в среду, 16 июня. Она состояла из нескольких раундов, включая в себя переговоры лидеров, а также беседы делегаций в расширенных составах. Мероприятия длились чуть менее пяти часов.

По итогам переговоров Путин заявил, что договорился с Байденом начать переговоры по стратегической стабильности. Главы государств также выпустили совместное заявление, в котором говорится о приверженности Москвы и Вашингтона принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Такой же принцип лидеры СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган зафиксировали в Женеве в 1985 году.