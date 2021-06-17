МИД РФ ответил Киеву на заявление по условиям запуска «Северного потока - 2»

«Северный поток - 2» - это коммерческий проект. Если Украина хочет в нем участвовать, то должна изъявить желание. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В начале этой недели украинский политолог Руслан Бортик предложил способ заработка на российском газопроводе «Северный поток - 2». По его мнению, официальный Киев может стать совладельцем и акционером экспортного трубопровода. Также украинская сторона предложила «обменять» запуск газопровода на Крым. В Германии назвали это чушью.

Ранее в «Газпроме» заявили, что проект газопровода на данный момент в полном объеме обеспечен финансированием, привлекать дополнительные средства нет необходимости.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Против проекта неоднократно вводились санкции. Сейчас газопровод практически достроен.