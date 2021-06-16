В «Газпроме» заявили, что «Северный поток - 2» обеспечен финансированием в полном объеме
Проект газопровода «Северный поток – 2» на данный момент в полном объеме обеспечен финансированием, привлекать дополнительные средства нет необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления холдинга «Газпром» Фамила Садыгова.
«Проект обеспечен финансированием в полном объеме для завершения его инвестиционной стадии и для перехода его на стадию эксплуатации», – уточнил он.
По словам Садыгова, в дальнейшем существует возможность привлечения долгового финансирования. «Газпром» также в долгосрочной перспективе не исключает возможности размещения облигаций для «Северного потока – 2», подчеркнул топ-менеджер.
10 июня оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство морской части первой нитки российского газопровода «Северный поток - 2» официально завершено. 11 июня началось заполнение труб газом – процесс может занять несколько месяцев.
Также отмечается, что работа над морской частью второй нитки продолжается. Подчеркивается, что все работы выполняются в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.
Ранее, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что строительство газопровода будет окончено до конца года. После этого его планируется ввести в эксплуатацию.