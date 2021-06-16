Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В «Газпроме» заявили, что «Северный поток - 2» обеспечен финансированием в полном объеме

Олеся Степакова
15:05 16.06.2021
По словам зампреда правления холдинга Фамила Садыгова, привлекать дополнительные средства для проекта нет необходимости.
В «Газпроме» заявили, что «Северный поток - 2» обеспечен финансированием в полном объеме
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
Читайте нас на:

Проект газопровода «Северный поток – 2» на данный момент в полном объеме обеспечен финансированием, привлекать дополнительные средства нет необходимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления холдинга «Газпром» Фамила Садыгова.

«Проект обеспечен финансированием в полном объеме для завершения его инвестиционной стадии и для перехода его на стадию эксплуатации», – уточнил он.

По словам Садыгова,  в дальнейшем существует возможность привлечения долгового финансирования. «Газпром» также в долгосрочной перспективе не исключает возможности размещения облигаций для «Северного потока – 2», подчеркнул топ-менеджер.

10 июня оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство морской части первой нитки российского газопровода «Северный поток - 2» официально завершено. 11 июня началось заполнение труб газом – процесс может занять несколько месяцев.

Также отмечается, что работа над морской частью второй нитки продолжается. Подчеркивается, что все работы выполняются в соответствии со всеми необходимыми разрешениями.

Ранее, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что строительство газопровода будет окончено до конца года. После этого его планируется ввести в эксплуатацию. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:04 В стране и мире
Российских автомобилистов не будут наказывать за отсутствие техосмотра при ДТП
12:06 В стране и мире
Глава Роспотребнадзора Москвы обязала работодателей провести вакцинацию 60% сотрудников
07:04 В стране и мире
Видео
Аномальное лето: на Москву надвигается небывалая жара
22:10 В стране и мире
Видео
МО РФ: террористы и «Белые каски» доставили емкости с хлором к городу Ариха для инсценировки «химатаки»
02:07 Армия
Видео
Уничтожить условного противника: установки «Тополь» вышли на маршруты боевого патрулирования под Тверью
Популярное
Врачи назвали три лучших напитка для продления жизни
В Минтруде предложили назначать пенсию в автоматическом режиме
Видео
Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета
Ученые назвали неожиданный способ защиты от коронавируса
«Потрясающе!»: китайцы оценили интервью Путина NBC
В Германии назвали чушью условие Украины по Крыму и «Северному потоку - 2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.