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В Германии назвали чушью условие Украины по Крыму и «Северному потоку - 2»

Роман Захаров
09:34 15.06.2021
По мнению депутата бундестага, «Северный поток - 2» нужен ФРГ даже больше, чем России.
В Германии назвали чушью условие Украины по Крыму и «Северному потоку - 2»
© Фото: Jens Büttner, Globallookpress
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Депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал чушью предложение украинской стороны «обменять» запуск газопровода «Северный поток - 2» на Крым.

«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ - это полный абсурд и чистый популизм», - приводит РИА Новости слова политика.

Народный избранник при этом отметил, что «Северный поток - 2» нужен ФРГ даже больше, чем России.

«Россия может развернуть газ в Китай и спокойно существовать дальше. Германия же поставит на колени всю свою индустрию, если перейдет полностью на дорогой и грязный американский газ», - объяснил он свою позицию.

Также, по мнению Гердта, украинскому руководству нужен Крым как территория, а до местного населения Киеву дела нет.

«Куда деваться людям во время так желаемого властями Украины возврата полуострова? Каким образом должно произойти это так называемое возвращение, если Украина отрезала местное население от воды и света?», - задался вопросами депутат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток - 2» должна стать «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». Согласно его публикации в Twitter, он поднимал данный вопрос на переговорах в Берлине.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по результатам проведенного там референдума, в ходе которого большинство местных жителей высказались за воссоединение с Россией. После присоединения полуострова Запад ввел санкции в отношении нашей страны. Москва, в свою очередь, неоднократно отмечала, что голосование в данном регионе был проведено в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.  

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Трубопровод проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

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