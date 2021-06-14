На Украине предложили выкупить часть акций «Северного потока-2»

Украинский политолог Руслан Бортик предложил способ заработка на российском газопроводе «Северный поток-2». По его мнению, официальный Киев может стать совладельцем и акционером экспортного трубопровода.

«Мы понимаем, что "Северный поток-2" может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником "Северного потока-2", дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», - заявил эксперт в эфире телеканала «Первый независимый».

По мнению политолога, часть газа, поступающего из России в Германию по «Северному потоку-2», может закачиваться в украинские газовые хранилища.

«Давайте об этом говорить, что Украина станет участником "Северного потока-2"... Продайте или передайте украинскому "Нафтогазу" пять процентов стоимости этого "Потока", и мы будем акционерами, будем зарабатывать на нем», - добавил Бортник.

Подобный вариант развития событий возможен, пока проект окончательно не запущен, предупредил Бортник. Самым реальным, считает он, может быть создание российско-европейского консорциума, который станет владельцем украинской ГТС и обеспечит через нее транзит газа.