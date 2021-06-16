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Положение стульев, спецшатер и жесткий тайминг: организаторы переговоров Путина и Байдена в Женеве раскрыли каждую деталь

Павел Ремнев
08:58 16.06.2021
Переговоры лидеров двух стран пройдут по четкому расписанию, впрочем президенты смогут изменить его по своему усмотрению.
Положение стульев, спецшатер и жесткий тайминг: организаторы переговоров Путина и Байдена в Женеве раскрыли каждую деталь
© Фото: ТРК "Звезда"
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Считанные часы остаются до исторической встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На общение двух президентов отводится пять часов. Тем накопилось много, по которым Россия и США хотят проговорить свои позиции и возможно найти механизмы, как улучшить отношения двух стран.

Владимир Путин прилетит в Женеву около половины второго дня по московскому времени и сразу направится в парк Ла-Гранж, где у него запланирована встреча с Джо Байденом и президентом Швейцарской конфедерации Ги Пармеланом, который принимает президентов на правах хозяина.

После совместного фото у входа в виллу, Путин и Байден пойдут в библиотеку на личную встречу. Там уже все готово. Стоят два стула, между ними небольшой стол, рядом места для переводчиков. На этот разговор отведено около часа, потом главы государств отправятся на расширенное заседание, где к ним присоединятся члены делегаций.

В составе российской - министр иностранных дел Сергей Лавров, начальник Генштаба Валерий Герасимов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кто будет присутствовать со стороны США, в Белом доме не говорят, но как стало известно, среди них Госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд, посол США в России Джон Салливан. Всего за столом по шесть стульев.

На освещение встречи аккредитовалось около тысячи журналистов со всего мира, - последний раз президенты России и США встречались в 2018 году. И за три года, конечно, возникло много новых тем для обсуждений, - так что событие исторической важности.

«Мы ожидаем договоренностей в сфере здравоохранения, может быть, удастся достичь договоренности по вакцинам. Тема разоружения, похоже, что обе страны хотят снизить риск возникновения гонки вооружений. Мне кажется, что это очень важно для обеих стран», - поделилась своими ожиданиями журналистка новостного агентства EFE Исабель Сако.

Президенты РФ и США будут говорить о стратегической стабильности и об экономике. Товарооборот между станами последнее время неуклонно снижается, при этом американские предприниматели заинтересованы в сохранении отношений с Россией. Затронут также экологические проблемы.

По окончании встречи, будет пресс-конференция, но не общая. Владимир Путин и Джо Байден, выйдут к журналистам по отдельности. Американская делегация, кстати, использует для этой цели ресторан на территории парка, в то время как конференция российского президента пройдет в специально возведенном для этого шатре. Вечером и Джо Байден и Владимир Путин улетят из Женевы.

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