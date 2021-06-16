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Опубликована фотография места встречи Путина и Байдена

Анна Касаткина
00:40 16.06.2021
В МИД России сообщили, что к переговорам глав государств все готово.
Опубликована фотография места встречи Путина и Байдена
© Фото: МИД РФ
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МИД России опубликовал фотографию места переговоров президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена. Снимок размещен на официальной страничке ведомства в Facebook.

Комната, показанная на фото, похожа на библиотеку. В ней размещены два кресла с флагами обоих государств чуть позади, между креслами расположены кофейный столик и глобус.

«К переговорам все готово: вот здесь завтра будут разговаривать президенты России и США», - подписан снимок в посте.

Российско-американский саммит состоится в Женеве в среду, 16 июня. Начало встречи двух президентов на вилле Ла Гранж намечено на 14 часов. Переговоры Путина и Байдена пройдут в трех форматах: узком, с участием глав внешнеполитических ведомств, и двух широких.

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