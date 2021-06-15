Флаги сверхдержав над Женевой: что прямо сейчас происходит в преддверии исторического саммита
В Женеве заканчивается подготовка к встрече президентов России и США. Еще утром на знаменитом мосту через женевское озеро были вывешены флаги Швейцарии и кантона Женева. А уже с полудня их заменили на флаг США и российский триколор.
В Женеву уже прилетел Джо Байден. На встрече со своим швейцарским коллегой он ответил на вопрос о готовности к завтрашней встрече и разговору с Владимиром Путиным.
«-Готовы ли вы к завтрашнему дню?
- Я всегда готов».
Владимир Путин прибудет в Женеву завтра.
«Сюда, кстати, уже прибыли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уже заявил журналистам, что у него шикарное настроение перед саммитом», - рассказал корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.
Отвечая на вопрос РИА Новости, глава МИД отшутился, что с нетерпением ждет результатов теста на коронавирус, который он сдал в одном из отелей.
«Сейчас вскрытие покажет», - сказал министр.
Саммит двух президентов состоится на вилле Ла Гранж. Планируемое время встречи - 14 часов по Москве. Что важно, по итогам будет не одна совместная пресс-конференция. Путин и Байден выйдут к СМИ по отдельности. Это инициатива американской стороны.
«На вилле Ла Гранж завершают последние приготовления к встрече. Уже работает охрана: всех, кто заходит на территорию парка, тщательно обыскивают, а машины проверяют при помощи специального робота», - рассказал корреспондент «Звезды».
Также выставляют трансляционные камеры, достраивают пресс-центры. Уже готова линия из российских и американских флагов. Работы будут продолжаться всю ночь, чтобы уже утром все было готово к визиту американского и российского президентов.