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Флаги сверхдержав над Женевой: что прямо сейчас происходит в преддверии исторического саммита

Павел Ремнев
Иван Линдеманн
21:15 15.06.2021
Встреча двух президентов состоится на вилле Ла Гранж. Планируемое время - 14 часов по Москве.
Флаги сверхдержав над Женевой: что прямо сейчас происходит в преддверии исторического саммита
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Женеве заканчивается подготовка к встрече президентов России и США. Еще утром на знаменитом мосту через женевское озеро были вывешены флаги Швейцарии и кантона Женева. А уже с полудня их заменили на флаг США и российский триколор.

В Женеву уже прилетел Джо Байден. На встрече со своим швейцарским коллегой он ответил на вопрос о готовности к завтрашней встрече и разговору с Владимиром Путиным.

«-Готовы ли вы к завтрашнему дню?

- Я всегда готов».

Владимир Путин прибудет в Женеву завтра.

«Сюда, кстати, уже прибыли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он уже заявил журналистам, что у него шикарное настроение перед саммитом», - рассказал корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Отвечая на вопрос РИА Новости, глава МИД отшутился, что с нетерпением ждет результатов теста на коронавирус, который он сдал в одном из отелей.

«Сейчас вскрытие покажет», - сказал министр.

Саммит двух президентов состоится на вилле Ла Гранж. Планируемое время встречи - 14 часов по Москве. Что важно, по итогам будет не одна совместная пресс-конференция. Путин и Байден выйдут к СМИ по отдельности. Это инициатива американской стороны.

«На вилле Ла Гранж завершают последние приготовления к встрече. Уже работает охрана: всех, кто заходит на территорию парка, тщательно обыскивают, а машины проверяют при помощи специального робота», - рассказал корреспондент «Звезды».

Также выставляют трансляционные камеры, достраивают пресс-центры. Уже готова линия из российских и американских флагов. Работы будут продолжаться всю ночь, чтобы уже утром все было готово к визиту американского и российского президентов.

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