Белый дом опубликовал расписание встречи Путина и Байдена в Женеве

Белый дом обнародовал расписание встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Бадена. Саммит начнется в 13:35 в Женеве (14:35 по московскому времени). За 10 минут до начала встречи будет проведена фотосессия.

Расписание саммита РФ-США (московское время):

• Фотосессия с президентом Швейцарии - 14:25;

• встреча президентов России и США - 14:35;

• расширенная встреча президентов - 15:55;

• второй раунд расширенной встречи - 17:40.

Байден планирует вернуться в Вашингтон 16 июня. К 23:00 журналистов пригласят для освещения его приезда (6:00 17 июня по московскому времени).

В среду, 16 июня, состоится встреча политиков на вилле Ла-Гранж в Женеве. Предполагается, что в ходе саммита стороны обсудят стратегическую стабильность, коронавирус, Сирию.

Накануне стало известно, что самолет президента США Джо Байдена приземлился в Женеве.

Переговоры двух президентов пройдут в трех форматах: узком, с участием глав внешнеполитических ведомств, и двух широких.