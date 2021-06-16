Белый дом опубликовал расписание встречи Путина и Байдена в Женеве
Белый дом обнародовал расписание встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Бадена. Саммит начнется в 13:35 в Женеве (14:35 по московскому времени). За 10 минут до начала встречи будет проведена фотосессия.
Расписание саммита РФ-США (московское время):
• Фотосессия с президентом Швейцарии - 14:25;
• встреча президентов России и США - 14:35;
• расширенная встреча президентов - 15:55;
• второй раунд расширенной встречи - 17:40.
Байден планирует вернуться в Вашингтон 16 июня. К 23:00 журналистов пригласят для освещения его приезда (6:00 17 июня по московскому времени).
В среду, 16 июня, состоится встреча политиков на вилле Ла-Гранж в Женеве. Предполагается, что в ходе саммита стороны обсудят стратегическую стабильность, коронавирус, Сирию.
Накануне стало известно, что самолет президента США Джо Байдена приземлился в Женеве.
Переговоры двух президентов пройдут в трех форматах: узком, с участием глав внешнеполитических ведомств, и двух широких.