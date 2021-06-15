В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на переговорах в Женеве обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы. В числе тем для разговора могут быть Украина, Ближний Восток, а также ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

В повестке предстоящей встречи отражены практически все темы, которые имеют обоюдный интерес для Москвы и Вашингтона, отметил он.

«Это состояние и перспективы развития российско-американских отношений, основные вопросы стратегической стабильности, вопросы информационной безопасности, вопросы борьбы с киберпреступностью. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», - рассказал Ушаков.

Региональные проблемы лидеры обсудят после предметного разговора о двустороннем сотрудничестве. В этом блоке вопросов значится ситуация в Сирии и Ливии, иранская ядерная программа и северокорейское досье.

«Это те темы, которые согласованы в повестке дня, но вы прекрасно понимаете, что президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему. Могут затрагиваться и вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены», - подтвердил Ушаков.

Одной из ключевых тем саммита остается стратегическая стабильность и запуск системного диалога между Кремлем и Белым домом.

«Россия исходит из того, что целью такого диалога должна стать совместная выработка нового "уравнения безопасности", учитывающего все факторы, влияющие на глобальную стабильность», - заявил Ушаков.

В рамках обсуждения экономического блока вопросов стороны оценят перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. На встрече также затронут актуальные вопросы информационной безопасности.

«В последнее время в США все чаще звучат абсурдные обвинения в адрес России в попустительстве киберпреступности. При этом наша страна неоднократно предлагала США восстановить диалог по вопросам информбезопасности - для предметного и конструктивного обсуждения всех имеющихся вопросов», - напомнил помощник президента РФ.

Помимо помощника президента России Юрия Ушакова и министра иностранных дел Сергея Лаврова, в состав российской делегации войдут пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Путина встречает на вилле Ля Гранж президент Швейцарии, затем приезжает Байден, происходит традиционное совместное фотографирование, потом несколько слов скажет президент Швейцарии, приветствует участников саммита, пожелает успеха, и затем наш президент и президент США проходят в библиотеку на первом этаже и начинаются переговоры», - сообщил Ушаков.

Сама беседа будет состоять из трех частей с перерывом на чай: разговор в узком составе, расширенный диалог и итоговые пресс-конференции, отдельная для каждого лидера.

Встреча президентов России и США начнется в 14:00 по московскому времени, но сколько она продлится неизвестно. Российско-американский диалог на высшем уровне станет первым с 2018 года. Тогда Владимир Путин провел переговоры с предшественником Байдена Дональдом Трампом в Хельсинки.