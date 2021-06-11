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«Передай ему наилучшие пожелания»: Трамп обратился к Байдену перед встречей с Путиным

Анна Берестовая
03:14 11.06.2021
Трамп дал наставления Байдену перед встречей с Путиным.
«Передай ему наилучшие пожелания»: Трамп обратился к Байдену перед встречей с Путиным
© Фото: Paul Hennessy Keystone Press Agency Globallookpress
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Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к действующему президенту Джо Байдену перед предстоящей встречей с Владимиром Путиным. В соответствующем заявлении политик пожелал главе государства удачи и кое-что попросил.

«Не засни на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания», - цитирует Трампа ТАСС.

Бывший американский президент вспомнил свою беседу с российским коллегой в Хельсинки в 2018, назвав ее крайне продуктивной. Трамп заверил, что тогда США «многое выиграли». Тогда как домыслы об РФ, которые политик назвал «выдуманными и оплаченными демократами», поставили Соединенные Штаты в невыгодное положение.

Ранее сообщалось, что Байден неделями готовился к своему первому зарубежному турне, изучая всевозможную информацию. По словам супруги президента, к встрече с Путиным он также очень, даже «чересчур», подготовлен.

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