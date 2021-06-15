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В ожидании высоких гостей: как Женева готовится к российско-американскому саммиту

Павел Ремнев
13:54 15.06.2021
Встреча двух президентов начнется в Женеве в 14 часов по московскому времени и будет проходить на вилле Ла Гранж.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Стали известны новые подробности предстоящей встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, которая пройдет завтра в Женеве. Так, в состав российской делегации войдет начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Сами переговоры пройдут сразу в трех форматах: узком, с участием глав внешнеполитических ведомств и двух широких.

Район, где будут встречаться два президента, полностью перекрыты, выставлены ограждения, временно пущена колючая проволока, развернуты группы военных. Кроме всего прочего, там размещены средства ПВО. Швейцарские власти попросили граждан Женевы не выходить на улицы в день саммита без крайней необходимости.

Встреча двух президентов начнется в 14 часов по московского времени и будет проходить на вилле Ла Гранж. Вилла расположена недалеко от озера Леман в живописном месте. Сначала российский и американский президенты встретятся тет-а-тет, а потом перейдут к беседе в расширенном формате, когда к главам государств присоединятся участники делегаций.

Характер обсуждаемых тем можно понять по составу делегаций. Помимо начальника Генштаба Валерия Герасимова, в Женеву прилетят глава МИД Сергей Лавров, посол России в США Анатолий Антонов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замглавы МИД Сергей Рябков, замглавы президентской администрации Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Предполагается, что главы России и США обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией коронавируса и киберпреступностью, сотрудничество в экономике, тему изменения климата и точки соприкосновения в Арктике.

В Белом доме и в Кремле многого от этих переговоров не ждут. Не раз отмечалось, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке. Встреча президентов - шанс начать менять ситуацию к лучшему. Одним из вероятных последствий двусторонних переговоров может стать обоюдное возвращение послов и нормализация дипломатических отношений.

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