СМИ узнали о продолжительности встречи Путина и Байдена в Женеве

Переговоры президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве рассчитаны почти на пять часов. Хронометраж встречи включает узкий и расширенный состав участников, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Лидеры двух держав обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. Темы для беседы отвечают интересам как Москвы, так и Вашингтона, уточнили ранее в Кремле.

После встречи с главой Белого дома, российский лидер проведет переговоры с президентом Швейцарии. Как ожидается, стороны обсудят состояние двусторонних отношений и возможности для их развития и поддержки на высоком уровне. Об этом ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Переговоры Путина и Байдена пройдут на вилле Ла Гранж. Это будет первая встреча на таком высоком уровне с 2018 года. Тогда Владимир Путин провел переговоры с экс-главой США Дональдом Трампом в Хельсинки.