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СМИ узнали о продолжительности встречи Путина и Байдена в Женеве

Ян Брацкий
12:23 15.06.2021
Хронометраж встречи предусматривает разговор в узком и расширенном составах.
СМИ узнали о продолжительности встречи Путина и Байдена в Женеве
© Фото: ТРК "Звезда"
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Переговоры президентов Российской Федерации и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве рассчитаны почти на пять часов. Хронометраж встречи включает узкий и расширенный состав участников, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Лидеры двух держав обсудят широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки. Темы для беседы отвечают интересам как Москвы, так и Вашингтона, уточнили ранее в Кремле.

После встречи с главой Белого дома, российский лидер проведет переговоры с президентом Швейцарии. Как ожидается, стороны обсудят состояние двусторонних отношений и возможности для их развития и поддержки на высоком уровне. Об этом ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Переговоры Путина и Байдена пройдут на вилле Ла Гранж. Это будет первая встреча на таком высоком уровне с 2018 года. Тогда Владимир Путин провел переговоры с экс-главой США Дональдом Трампом в Хельсинки.

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