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Событие исторического масштаба: как Женева готовится к саммиту Путина и Байдена

Виктория Ивашечкина
Павел Ремнев
05:55 15.06.2021
По данным МИД Швейцарии, аккредитацию на мероприятие запросили более 1200 репортеров из 44 государств.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Женеве все готово к приему саммита лидеров России и США. Меры безопасности жесточайшие. Над городом запрещены все полеты, военным предписано сбивать любое воздушное судно, которое, по их мнению, будет представлять угрозу для участников встречи.

Сама вилла Ла Гранж, где через сутки начнутся переговоры, больше напоминает военный объект. По всему периметру наблюдательные посты и мобильные радары, территорию патрулируют вооруженные солдаты.

Швейцарским властям мало показалось забора, который и без того окружает виллу Ла Гранж, вторым кольцом они выставили временные конструкции. Как пишут местные СМИ, в самой Женеве заборов не хватило, пришлось привозить из соседних кантонов.

Сейчас достраивают пресс-центры. Их будет три. Два отдельных для российских и американских СМИ, еще один общий для журналистов из других стран. По данным швейцарского МИД, аккредитацию на саммит запросили более 1200 репортеров из 44 государств. Они уже на месте и ждут прибытия президентов России и США.

Джо Байден прилетает в Швейцарию сегодня, в рамках своего европейского турне. Владимир Путин будет в день переговоров.

Историческое событие решила отметить одна из швейцарских кондитерских. Там испекли Peace of cake - что можно перевести, как «торт мира». Это своеобразный символ возможного сотрудничества двух держав. С одной стороны, медовик, который любят в России, с другой - красный бархат, который знают, как американский десерт. Наверху - на глазури - изображены флаги России и США, а также наиболее узнаваемые символы двух стран - самовар, матрешка, капкейк и кока-кола.

Саммит должен состояться завтра, начало встречи - около полудня по московскому времени. В Кремле отмечают, что ждать какого-то прорыва не стоит, учитывая крайне низкий уровень отношений между странами.

Напомним, в среду, 16 июня, на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве состоится саммит американского лидера и президента РФ.

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