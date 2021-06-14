В СК Белоруссии заявили о заинтересованности в международном сотрудничестве по делу Ryanair

Следственный комитет Белоруссии готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair. Об этом сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на председателя СК республики Дмитрия Гора.

«Мы заинтересованы найти человека, лиц, которые направили сообщение и были заинтересованы в том, чтобы произошло то, что произошло. Были бы признательны за международное сотрудничество», - сказал он.

По словам Горы, в настоящее время международное сотрудничество оставляет желать лучшего.

Инцидент произошел в Минске 23 мая. Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту белорусской столицы. Сначала в Минске заявили, что получили сообщение о минировании, после проверки эта информация не подтвердилась. Во время посадки был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. По информации российского МИД, девушку подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии.

После произошедшего европейские страны обвинили Минск в «угоне» самолета, а также запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые европейские перевозчики решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.