СМИ: глава Ryanair считает инцидент в Минске угоном

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в своем письме главе департамента по авиации министерства транспорта Белоруссии назвал инцидент с посадкой самолета в Минске «незаконным и предумышленным угоном». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

О'Лири отметил, что действия Белоруссии являются «достойными порицания».

Ранее стало известно, что Международная организация гражданской авиации ICAO проведет расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Промежуточные итоги расследования предоставят к 25 июня.