Россия выступила за честное расследование ICAO инцидента с самолетом Ryanair

Российская сторона выступила за проведение честного расследования организацией ICAO инцидента с самолетом компании Ryanair, но позиция РФ не была услышана. По мнению российского представителя в организации Сергея Гудкова, произошедшее следует расследовать с точки зрения приложения 17 к Чикагской конвенции. При этом многие страны, включая Великобританию и Францию, призвали смотреть на данное дело с точки зрения безопасности полетов.

«Российская Федерация выступила за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами аэронавигационного и юридического управлений секретариата ICAO. Складывалось впечатление, что выступления европейцев были срежиссированы заранее и у каждого государства была своя роль», - цитирует РИА Новости слова Гудкова.

Представитель России подчеркнул, что белорусская сторона действовала в полном соответствии с Чикагской конвенцией, правилами и стандартами ICAO при действиях при получении угроз о наличии на борту самолета взрывных устройств.

Ранее глава авиакомпании Ryanair назвал посадку самолета в Минске поступком, «достойным порицания».