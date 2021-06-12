Кристиан Эриксен признан игроком матча Дания-Финляндия на Евро-2020

Полузащитник команды Дании по футболу Кристиан Эриксен признан игроком матча в рамках игры сборной с финскими спортсменами на чемпионате Европы. Об этом сообщает УЕФА на своем сайте.

Встреча двух команд группы В состоялась в Копенгагене и окончилась со счетом 1:0 в пользу финнов. В конце первого тайма игры полузащитник Эриксен потерял сознание на поле, после чего его несколько минут реанимировали медики.

Футболиста увезли на каталке под трибуны, куда затем отправились и остальные игроки. Позже было объявлено, что спортсмен госпитализирован и находится в сознании. Состояние Эриксена оценили как стабильное, а матч продолжился после практически двух часов перерыва.