Состояние футболиста сборной Дании Эриксена стабилизировалось

Состояние полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, потерявшего сознание во время матча Евро-2020 в Копенгагене, оценивается как стабильное. Спортсмена доставили в госпиталь на скорой. Матч Дания-Финляндия был прерван.

«После госпитализации игрока Дании Кристиана Эриксена была проведена кризисная встреча со спортсменами из обеих команд и их представителями. Дополнительная информация будет объявлена в 19:45 CET (20:45 по московскому времени - прим. ред.). Игрок был доставлен в госпиталь, его состояние стабилизировано», - сообщается в Twitter УЕФА.

На данный момент неизвестно, что стало причиной потери сознания. Ранее сборная России по футболу пожелала здоровья датскому игроку.