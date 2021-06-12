Футболист сборной Дании Эриксен потерял сознание во время матча против команды Финляндии
Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дания - Финляндия, ему оказывается помощь.
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Globallookpress
Во время матча Евро-2020 против сборной Финляндии атакующий полузащитник команды Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. О причинах произошедшего неизвестно. На данный момент спортсмена пытаются привести в чувство.
Врачи пытаются реанимировать спортсмена, проводится непрямой массаж сердца. Матч в Копенгагене приостановлен.